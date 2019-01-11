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﻿人幣在岸價大漲五百點子

2019-01-11 列印
　　中美副部長級貿易談判進展順利，消息繼續提振人民幣匯價，加上美元轉弱，人民幣在岸（CNY）及離岸價（CNH）昨日雙雙升破6.8、6.79兩個關口，在岸價收市飆升逾500點子，收報6.7825，升至5個半月新高；離岸價在歐洲時段繼續升逾200點子，守在6.78水平。在岸人民幣兩日間升值1%，有分析認為升勢已過度反映中美談判的利好因素。

　　財資界人士指，人民幣早段升勢「相當之快」，兌美元由6.82水平，於短短數小時內連番升破6.81、6.8及6.79多個關口。同時段，市場突然湧現大量的人民幣買盤，背後或有中資行參與，加速了人民幣昨日的升勢。該人士分析，中國官方或期望趁中美貿易戰有緩和迹象之時，盡量推高人民幣，為日後降準營造更大空間。
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