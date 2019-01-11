聯盟管理貨櫃泊位 競委會決立案調查

由長和、九倉及中遠海運主要持有的四間貨櫃碼頭公司，日前宣佈組成「香港海港聯盟」，共同管理葵青貨櫃碼頭近96%泊位。競爭事務委員會就事件優先立案處理，調查有否違反《競爭條例》。聯盟重申，有信心符合相關法規。



競委會表示，已知悉海港聯盟的計劃，將共同管理23個泊位，當局早前已立案及會優先處理，特別調查聯盟的協議會否妨礙、限制或扭曲香港市場的競爭，即違反《競爭條例》下的第一行為守則。當局指出，作出調查不代表對此事已有定論。



海港：有信心符法規



海港聯盟重申，早前已接觸競委會，通知有關合作計劃，是為了透過提升運作效率來加強本港貨櫃碼頭的競爭力，有信心符合《競爭條例》。聯盟又指，此舉對客戶有利，能吸引更多商機，有效應對區內競爭，並紓緩營商環境改變所帶來的衝擊。



不過，聯盟未有回應日後定價機制及壟斷市場的質疑，以及至今未交代各成員營運收入及開支的分配比例。香港付貨人委員會日前發聲明，憂慮聯盟對業界競爭造成負面影響，因其目前有逾九成半市佔率，卻缺乏機制規管成員間的反競爭行為。據悉中遠海運原擬於今日舉行記者會，交代聯盟詳情，惟因聯盟其他成員代表未能出席，故昨日臨時取消。



強調可提高效率競爭力



葵青貨櫃碼頭目前有五間營辦商，海港聯盟由其中四家組成，包括長和旗下的「香港國際貨櫃碼頭」、九倉主要持有的「現代貨箱碼頭」，以及長和與中資公司中遠海運合資的「中遠－國際碼頭」和「亞洲貨櫃碼頭」，共佔24個泊位中23個。



聯盟將於年內正式合組，會設有多個委員會，並成立一個操作協調小組，來協調及共同管理碼頭組合設施，表示將可提高船隻停泊靈活性、改善貨船裝卸時間、節省客戶燃料及運輸成本，以及減少額外貨櫃箱地面運輸。



