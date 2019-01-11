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景順料環球經濟趨平穩

2019-01-11 列印
　　景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）預料，2019年環球經濟將較去年平靜得多，而美國經濟應可持續擴張，或逼近美國金融史上最長的擴張周期，預計美國今年經濟增長2.6%，消費者物價指數上升2%。至於美國債券孳息率早前出現倒掛現象，他認為或預示未來經濟可能出現衰退，惟有關指標經常出現誤導，因為過去曾多次倒掛但並未出現衰退。

　　祈連活表示，儘管部份地緣政治事件可能會造成暫時性破壞，但這只是美國歷史最長商業周期擴張浪潮表面泛起的漣漪。去年美國貨幣政策有所收緊，他認為聯儲局的政策並非「收緊」，而是「正常化」。他指，聯儲局很可能將成功支持美國經濟於2019年或2020年之後的持續擴張。

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