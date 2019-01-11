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內地CPI增長跌穿2%見半年低

2019-01-11 列印
　　內地居民消費價格指數值（CPI）重返「1字頭」，受國際油價下行、大宗商品價格回落等因素影響，2018年12月的CPI按年升1.9%，創近半年低位；同時，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升0.9%，更錄得2016年9月以來最低升幅。專家指出，需求放緩成為經濟主要矛盾，要警惕工業領域出現通縮。

　　國家統計局昨公佈，12月份食品價格按年升2.5%；非食品價格按年升1.7%，升幅比上月回落0.4個百分點。若以2018年全年計，CPI按年上漲2.1%，PPI按年上漲3.5%。摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊分析稱，最近通脹壓力顯著下降，加上美聯儲政策轉向鴿派帶動美滙指數走軟，國內貨幣政策寬鬆的制約因素減退，政策空間大幅拓寬。

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