長建減持電能2%股份 套現23億作併購減債

長建（1038）昨日減持電能（006）4380萬股，套現23.18億元。多家大行發報告認為，減持屬意料之內，料套現所得資金或用作未來併購和減債之用，未來仍有空門作進一步沽售。證劵業人士普遍認為，減持股份佔電能僅約2%，幅度小，應不會為電能帶來沽壓。長建股價昨日一度升至一個月高位的60.95元，收市升0.66%，報60.9元。電能則收跌2.07%，報54.4元。



電能實業昨日公佈，其控股股東長江基建正向獨立獲配售人士出售公司股份，合共4380萬股，每股作價52.93元，較上日收市價折讓4.8%。出售股數佔電能已發行股本約 2.05%，配售完成後，長建將持有約 35.96%電能股權。公司預期，是次配售將於14日（下周一）完成。本報昨日向長實查詢有關交易的進一步資料，惟截稿前仍未有回覆。



瑞銀報告指，長建是次減持，有助為增加現金及降低負債水平，以維持目前信貸評級，並有利將來進行進一步併購活動。由於去年長建亦曾減持電能，當時持股水平由38.67%減至38%，故進一步減持屬意料中事。瑞銀認為，按長建目前股價水平，該公司無意發行新股，而發行永久債券亦具挑戰性，因此透過減持電能來套現是合理又快捷的籌集資金方法，料未來仍有可能進一步減持。瑞銀給予長建「中性」評級，目標價62元。



電能仍穩健可收集



摩根大通報告指，對是次減持並不感驚訝，因上一次出售電能0.86%權益已有「前科」，料是次可套現逾23億元，有可能旨在為海外併購募集更多資金。該行續稱，出售完成後，長建將持有電能近36%權益，比例仍高於長和系向旗下上市公司持股30%或以上的慣例。若有需要，長建或再減持電能，以增加資金。這或短期內壓抑電能股價。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，雖然長建未公佈具體減持原因，但料對於持有電能的散戶來說，電能仍屬於現金穩健的公用股份，應不會帶來大規模沽壓。他猜測，或有可能個別基金或機構投資者「要貨」，故長實向對方「酌量」出售。



