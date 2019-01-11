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優品360暗盤漲逾兩成

2019-01-11 列印
　　本港第二大連鎖休閒食品店優品360（2360）今天掛牌，輝立及耀才暗盤昨天收升23%至28%，該股公開發售部份錄得超額認購約9.92倍，一手2000股，中籤率30%；配售部份獲微量超額認購。該公司以招股價下限每股1元定價，集資淨額約2.09億元。

　　輝立暗盤昨日開報1.05元，為最低價格；以最高位1.28元收市，較發售價升28%。而耀才暗盤則開報1.11元，盤中最高價1.3元，收報1.23元。

　　另一今天掛牌的新股彼岸控股（2885）同樣以下限定價，集資淨額約8120萬元。香港公開發售部份錄得超額認購約5.13倍，啟動重新分配程序，該部份比例增至20%，一手2000股，中籤率50.05%；國際配售部份獲輕度超額認購。該股在輝立暗盤微升1.6%，耀才暗盤則平收。

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