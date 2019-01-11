有線寬頻旗下的有線電視和奇妙電視分別持有本港收費電視及免費電視牌照，於2029年及2028年到期。
有線研新集資方案助拓展
有線寬頻旗下的有線電視和奇妙電視分別持有本港收費電視及免費電視牌照，於2029年及2028年到期。
14萬套餐包搞掂 中介誘港男越南「買妻」
香港男士早年北望，進攻內地女子的心，近年內地女子對「港燦」興趣大減，中港跨境婚姻數字大跌。香港「光棍一族」唯有擴闊範圍，期盼成家立室，女多男少的越南成為港男的目標。有內地婚姻中介公司覷準港男的需要，向...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
支持半島無核化與特金會 習近平接受邀請將訪平壤
北韓最高領導人金正恩本周訪問北京時，在會談中對中國國家主席習近平說，北韓的立場沒有改變，繼續對朝鮮半島邁向無核化的目標作出承擔，而他亦願意與美國總統特朗普進行第二次高峰會，期望第二次美朝峰會能在這些問...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
座椅藏20針 警追緝歹徒 墨爾本火車有「刺客」
早前澳洲接連爆出「水果藏針」事件，一度造成民眾聞「果」色變。而且案件有進一步蔓延，這次「刺客」竟然從水果擴散到了火車上的座椅，墨爾本火車座椅竟然被插了二十支針。 一月七日早晨七點四十七分，墨爾本市民阿...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑淡靜 紛錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城首都1座中層右翼C室，面積678方呎，三房一套間隔，原叫價980萬，減至751.5萬獲承接，呎價11084元。原業主於08...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普不出席達沃斯論壇 美股四連升 杜指反覆
中美貿易會談透出正面消息，支持股市繼續向上的利好作用消減，美股周四早段受百貨及航空股拖累回吐，杜指曾下跌175點；納指亦跌逾1%，標指亦挫近0.9%，反映市場擔心零售商業績，而美國政府繼續局部停擺，亦...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
次輪單騎撲「菲」 國足小勝格
于大寶上季在中超過得不如意，不過回歸國足即顯實力，上場亞洲盃後備建功助中國於C組首輪2:1反勝吉爾吉斯。此子揚言今晚次輪要在阿聯酋阿布扎比再下一城擊退菲律賓，但考慮到後者防守硬朗不會多失，宜取讓球主客和讓一球「和」。 （Now670台、FOX+今晚9:30直播） 上季于大寶在北京國安面對巴甘保、蘇利安奴等外援鋒將的競爭，上陣機會寥寥可數，甚至被教練羅渣舒密要求串演中堅及右閘。不過此子上場亞洲盃成為國足主帥納比的秘密武器，後備入替中場金敬道攻入奠勝球，助球隊反勝吉爾吉斯全取三分。 于大寶食髓知味 由於國足主力鋒將武磊拉傷左肩韌帶上陣成疑，于大寶的作用更加重要，他豪言︰...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
空氣炸鍋 溶解肥油
怕肥又愛吃炸物嗎？新設計的空氣炸鍋，可將食材油分逼出及溶解，令食物脂肪含量大減，難怪成為近年大熱家電之一！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2619 9663 熱空氣如龍捲風 別以為空氣炸鍋...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
昔日溝女王被妻兒成功收服 余文樂怕B仔曝光變鵪鶉
36歲嘅余文樂，自前年10月認戀台灣女模王棠云(Sarah)，同年12月奉子成婚，去年5月榮升Daddy，結婚生仔半年內搞掂！昔日溝女王成功被可愛B仔Cody(余初見)和靚老婆收服，乖乖做Family...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——醫療券失原意 急須糾正
昨天立法會答問大會上，有議員向特首提議，應增加長者醫療券資助金額，讓長者更多使用私營醫療服務，減輕公共醫療系統的壓力。這個方向原則上正確，但前提必須減少醫療券遭濫用，以發揮政策原先設想的功能，才可以落實。 醫療券用途未達原先政策目標，多年來未被糾正。最廣為人知的事例，是眼鏡公司游說長者配眼鏡，有長者配了一副又一副，當作打扮。更離譜是隨意濫用，例如有中醫被揭教長者以醫療券購買海味煲湯補身，完全違反醫療券原意，濫用公帑。亦有擦邊球個案，如醫生見長者未用盡醫療券，游說他們接受體檢服務，從中分佣。 醫療券原意，是鼓勵長者向私人業界尋求治療，減少公營醫療系統壓力，但現在被市場視為「肥...
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——巴度明日座騎易配
騎師巴度前晚於跑馬地賽事第六場一月盃策騎「精明才子」過終點後墮馬，他昨日接受了馬會首席醫療主任進一步檢查。掃描結果顯示，巴度的左手手腕有一處輕微骨裂，令其不適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。因此，小組批准下列出賽馬匹更換騎師： 第二場「新界之星」易配何澤堯、第三場「餘皇」易配郭能、第四場「金剛石」易配麥偉利、第五場「歡樂家庭」易配李寶利、第六場「旺財生暉」易配李寶利、第八場「財寶家駒」易配潘明輝、第九場「大道至正」易配蔡明紹、第十場「艮志騰雲」易配郭能。 至於巴度何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。 馬場浮世繪
2019-01-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6