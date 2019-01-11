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有線研新集資方案助拓展

2019-01-11 列印
　　有線寬頻（1097）供股計劃前日遭到股東否決，但該公司表示業務不會受到影響，控股股東永升（亞洲）已表示其有意繼續支持有線寬頻發展，董事局以及該公司顧問將探求其他集資替代方案。有線寬頻股價昨日高開低走，曾升6.03%，惟全日以最低位收市，報0.113元，跌2.59%。供股計劃無功而回，令人擔心有線的財務能否支持日後免費及收費電視業務的發展。通訊事務管理局辦公室發言人表示，有線及奇妙電視須每年向通訊局提交管理報告，若發現持牌機構的實際開支與其投資計劃有重大差別時，會要求解釋，若違反《廣播條例》或牌照規定，通訊局可按情況作出懲處。

　　有線寬頻旗下的有線電視和奇妙電視分別持有本港收費電視及免費電視牌照，於2029年及2028年到期。

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