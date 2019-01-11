﻿中環IFC外望——維港投資加碼注資N26虛銀

最近香港流行講虛擬銀行，不少機構都摩拳擦掌，諗住拎番個牌。虛擬銀行喺外國亦大行其道，首富李嘉誠旗下嘅維港投資，就不斷注資喺一間叫「N26」嘅歐洲虛擬銀行身上。



N26啱啱進行嘅D輪融資，籌集咗3億美元（約23.5億港元）資金，係近幾年歐洲最大嘅金融科技集資活動，而維港投資都有參與。按照D輪融資嘅作價，N26最新估值高達27億美元（約211.7億港元）。



不過，維港投資並唔係今時今日先投資N26，喺2016年嘅B輪融資，維港投資都有參與，當時更係牽頭投資者。



究竟N26有咩咁巴閉？N26其實係一間服務普通存戶，可以用手機操作戶口嘅全球跨境虛擬銀行。存戶只需要幾分鐘時間，就可以開設戶口。同其他由現有金融機構分拆出嚟嘅虛擬銀行唔同，N26可以話係由零開始，但喺使用體驗等各方面，獲得唔少用戶好評。O依家N26喺歐洲24個國家已有230萬名客戶，仲計劃緊拓展美國市場。



HMV尋找白武士 上市公司願接手



本港連鎖唱片店HMV上月宣佈資不抵債，申請自動清盤，委任泓信會計師行黃新強、徐美玉擔任臨時清盤人。昨日舉行債權人會議後，決定續聘兩人為正式清盤人。



黃新強稱，首要任務是為HMV尋找白武士，此前已獲不少投資者表示興趣，指潛在買家相當具知名度，甚至包括上市公司。不過，黃新強未獲正式委任為清盤人前，無權為HMV招攬白武士，故現在才開始商討。



他認為，HMV能度過財困機會不低，「若債權人肯接受較寬鬆的haircut（債務扣減）比率。與其（現在）收得少，倒不如給HMV翻生機會，收回五成、六成欠債，對他（債權人）一定較為有利。」



黃新強續稱，現時與監察委員會及債權人緊密溝通如何處理清盤事宜，在此期間HMV全數分店會繼續停業，「很大機會一個不留」，除非短期內HMV能找到白武士，否則他會盡快將分店所在物業交還業主。



高瞻