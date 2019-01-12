港股六連捷 累升1602點

美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴或於1月下旬訪美，進行經貿談判。有消息指，劉鶴將於1月30至31日訪美，進行下一步部長級貿易磋商，劉鶴此行將與美國鷹派貿易代表萊特希澤及努欽會面。
人幣續升 內航股起飛
恒指高開170點，報26692點，創逾一個月高位，早段一度回吐至26494點，跌26點，其後受人民幣回勇帶挈，中港股市重拾升勢，午後擴大升幅，收報26667點，升145點；國指則升60點，收報10454。大市全日成交887億元。
人民幣匯價續升，人民幣中間價創超過五個月新高，跟人民幣匯價變動敏感的中資航空股再起飛，國航（753）收飆8.16%，報7.29元；南航（1055）收升6.13%，報5.37元。
藍籌股方面，友邦（1299）收升0.75%，報67.3元；騰訊（700）支撐大市向好，收升0.67%，報331.2元。小米（1810）發佈紅米Redmi首款新機「Redmi Note 7」，同時，雷軍表示，未來五年將在AIoT領域持續投入超過100億元人民幣。小米連瀉三日後反彈，重回10元大關，收升3.71%，報10.34元。
小米止跌重上10元
醫藥股反彈後沽壓再現，中生製藥（1177）收跌3.88%，報5.45元，是表現最差藍籌股；石藥（1093）則跌1.31%，報12.06元。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，多個利好市場消息「落地」，對港股後市發展感樂觀，但他認為指數於二萬七關口或有較大阻力。