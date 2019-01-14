﻿13間公開產品資訊 銀行首階段API月內開放

按照金管局的時間表，銀行今個月內須實施首階段的開放應用程式介面（Open API）。中銀和花旗等首批13間銀行，在昨日落實開放存息、貸款利率等產品資訊；兩間發鈔行滙豐和渣打則趕「最後一刻」到31日才正式開放。據悉，有銀行提前籌備第二階段的開放API，屆時市民如在第三方平台比較信用卡優惠，看到合「心水」的信用卡可以順道直接申請，估計相關服務最快3月面世。



金融產品比較網站MoneyHero市場營運總監劉雪鈴表示，就首階段的開放API已經與多間銀行接觸，目前有部份細節例如取得資訊的用途、訂立標準等需要釐清，預計將於未來一個月陸續接入各間銀行，取得存息及貸款利率等產品資訊，再作整合方便消費者格價。



銀行對開放API態度正面



劉雪鈴透露，有銀行已提前籌備第二階段的開放API，提供銀行產品譬如信用卡申請等服務，估計最快會在3月推出。她又指，銀行在開放API的態度正面，相信在整個市場環境下，將逼使銀行增加產品和服務的透明度，銀行為避免流失客戶，都願意公開產品資訊。



有中小型銀行主管指，業界對於開放API已經準備得「七七八八」，在市場競爭下，相信銀行都會願意公開存息、貸款利率等優惠資訊，但個別銀行會因應與客戶的關係提供特別的優惠，最常見是按揭息率會視乎個別客戶而有不同，此類的資訊則難以百分百完全公開。



部份個人優惠難完全公開



本報向多間銀行查詢首階段開放API的進展，主要都回覆指正積極準備。其中渣打表示，目前進展順利，正與第三方服務供應商探討如何通過開放API，方便客戶使用銀行服務。滙豐則稱，數碼服務是該行重要的策略之一，重申在1月底前推出首階段開放API。



個人理財應用程式gini行政總裁兼聯合創辦人Raymond Wyand表示，消費者對推動銀行更主動開放API有重要作用，但擔心本港市民對於銀行開放API的認識不足，會削弱了開放API的真正價值。



英國已推出「Open Banking」，即本港所稱為的開放API。Wyand續稱，參考英國的經驗，監管機構已經成立有關部門，就可能涉及的保安及數據安全訂立指引，參與的初創企業需進行審批，合資格的初創企業均符合一定的保安程度；相對香港暫未計劃訂立相關措施。