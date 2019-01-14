﻿港交所收緊帳目規管 爆核數師「跳船潮」

港交所早前建議，上市公司帳目如遭核數師發出「不表示意見」或「否定意見」，其股份便要停牌直至問題解決為止。雖然新例尚未實施，但市場卻出現核數師「跳船潮」。由去年12月初至今年1月11日（上周五）為止，總共有64間公司宣佈更換核數師，較對上年度同一時期大增接近一倍。有會計業人士指出，上市公司近期都急於解決核數爭議，以免市場對公司失去信心。



去年12月有53間公司宣佈更換核數師，而今年首11日則有11間，總數有64間。由2017年12月初至去年1月11日期間，則只有33間。換言之，在過去1個多月上市公司更換核數師的個案，較對上年度激增94%。



港交所去年9月發出諮詢文件，研究強制要求帳目遭評為「不表示意見」以至「否定意見」的公司停牌，諮詢期在去年11月底結束，市場估計方案在今年落實的機會很大。此外，港交所早前已落實另一條新規定，要求創業版公司停牌12個月，或主板公司停牌18個月便要除牌。換言之，帳目遭「劣評」的上市公司如無法改善，最終或要被迫退市。



帳目遭「劣評」 或被迫退市



面對停牌以至除牌的威脅，不少上市公司已盡早部署，包括與合不來的核數師終止合作。立信德豪會計師事務所董事林鴻恩指出，如果上市公司的2018年度財務報告有核數問題未解決，即使因新例未實施而無須停牌，市場亦會大失信心。不論是往來銀行、投資者以至供應商，都會擔心這些公司的2019年度帳目不能過關，要在明年長期停牌。



上市公司另覓核數師之餘，有些核數師也主動向公司呈辭。林鴻恩表示，由於監管規則日趨嚴格，核數工作的成本亦不斷上升，核數師對一些需要大量人手處理的問題公司工作，或會不感興趣。



致同會計師事務所全國交易諮詢服務負責人湯飈表示，按照港交所建議，核數師意見對上市公司影響深遠，上市公司與核數師面對的壓力更大，他預計今年年底核數師呈辭的個案將進一步增加。