﻿九建SODA超市擴版圖 五千萬環海開旗艦店

本地發展商九龍建業（034）一向專注地產項目發展，去年底推出全新零售品牌「SODA Mall」，正式加入百貨超市行業的戰團。SODA CEO行政總裁莊少匡接受訪問時表示，集團計劃在旗下紅磡新樓盤環海．東岸開設佔地3萬呎的SODA Mall，作為會所的延伸，將於今年第三季開幕，涉及前期投資約5000萬元，未來考慮在旗下其他樓盤引入，亦研究開拓線上銷售渠道。



莊少匡介紹指，集團冀透過建立一個全新的零售品牌，為旗下地產項目吸引更多人流，並滿足住戶的生活所需。除了籌備開設環海．東岸SODA Mall旗艦店，另一邊廂亦於集團旗下的旺角始創中心物色一家佔地4000呎的舖位，作為SODA首間健康生活店，剛於去年底正式開業，向供應商及消費者展示店舖風格，至今生意額符合預期。



作會所服務延伸



莊少匡續稱，共有1008伙的環海．東岸入伙在即，SODA Mall旗艦店主要服務樓上住戶，當中超過50%面積為百貨超市，另外亦涵蓋生活用品店、服務供應等民生相關店舖。他指出，由於該樓盤以細單位為主、煮食空間有限，故SODA Mall除了售賣新鮮食品外，亦提供餐飲方案（meal solution），讓顧客即場挑選食材、即煮即食。他直言，地產發展商除了提供會所，也要兼顧及迎合住戶生活所需與全面配套。



至於為何命名為「SODA」，莊少匡解釋，SODA意指氣泡飲料，令人聯想不斷湧現的新構思，亦予人年輕、時尚的感覺；他認為，消費者愈來愈注重健康，亦願意付出合理價錢採購優質產品，故SODA定位為中高端精品超市及健康生活店，並以「健康、民生和互動」為三大核心元素。



近年無人店成為零售商關注的新趨勢，莊少匡稱環海．東岸的SODA Mall旗艦店中亦設有500呎的無人店，讓住客在超市營業時間外補充生活必需品。