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﻿歐舒丹斥70億購英美美容產品業務

2019-01-14 列印
　　歐舒丹（L'OCCITANE）（973）宣佈收購英美美容產品銷售業務，上周五（11日）通過向Steiner Leisure購買Elemis USA的100%股權，以及向Nemo UK購買Elemis Limited的100%股權，作價9億美元（約70.2億港元），將以集團的現有現金及銀行借款撥付，預計將於今年第一季度完成交割。

　　Elemis是美容護膚領域的全球分銷商，通過其網站直接向消費者銷售美容產品及批發予各種分銷渠道，亦提供按摩、身體及皮膚護理等服務。

　　公告披露，截至2017年12月底止年度，Elemis除稅及非經常項目後純利為876萬美元，按年跌近62%。
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