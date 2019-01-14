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﻿中證監料外資規模倍增

2019-01-14 列印
　　中國證監會副主席方星海日前表示，未來將進一步採取措施，提高中國市場的交易活躍程度，其中包括引導中長資金入市、建議取消新股首日漲幅限制、允許市場博弈合理定價等。他預期，2019年外資流入中國股市的規模會進一步增加，有望達6000億元（人民幣，下同）。

　　方星海在第23屆中國資本市場論壇上釋放多重市場信號。他表示，隨著資本市場對外開放的進一步推進，外資淨流入中國股市的規模大幅增加，2018年外資淨流入達3000億，今年有望倍增至6000億元，除了深滬港股通外，這主要還基於MSCI提高納入比例、富時羅素宣佈納入A股、杜瓊斯宣佈納入A股等數據的測算。
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