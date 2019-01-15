﻿花旗上季收入遜預期 美踏入業績期 杜指跌41點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23954點，跌41點；納斯達克指數報6929點，跌42點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見64.42港元，較香港收市價跌0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見326.40港元，較香港收市價升4.60港元。
市場聚焦英脫歐表決
美段早段科技股受壓，FAANG全線下跌，跌幅均超過1%。花旗受去年12月金融市場差劣影響，債券交易收入下跌21%，影響集團整體收入低於預期，上季收入171億美元，較市場預期的176億美元為低，但貸款損失減少及支出下降，每股盈利1.64美元，略勝市場預期1.55美元。花旗表現亦令投資市場對金融股業績表現審慎，其他美國上市公司摩根大通、富國銀行、貝萊德、高盛、Netflix等，將於本周陸續公佈業績。歐洲方面，英國國會將於明日表決脫歐協議，英國首相文翠珊把握最後機會，周一將盡最後努力藉演講爭取支持。英國首相文翠珊表示，一旦脫歐協議不獲國會通過，英國不脫歐機會較硬脫歐機會為大，刺激英鎊升至去年11月底以來的高位，報1.2851美元。在投票前夕，執政保守黨黨鞭約翰遜表明反對協議，宣佈辭職。
另外，美國政府繼續局部停擺，在金融市場引發的恐慌情緒愈發嚴重。不過，美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）繼續放鴿，她認為美國可能已經歷本周期最後一次加息，預計低利率將維持相當長時間。
六連升止步 港股跌368點
港股方面，受內地數據欠佳影響，港股於「六連升」止步，同時恒指失守100天線（26405），主要在26300點水平附近反覆上落，加上近日強勢的人民幣午後回軟，恒指乏力反彈，收報26298點，跌368點，大市成交金額縮減至737億元。國指則跌162點，收報10292點，中止連續七日升勢。
英皇證券研究部總監陳錦興稱，恒指連飆逾1600點後稍作調整，春節假期前港股為在26000至26700點區間上落，惟外圍消息如英國脫歐等因素尚未明朗，難令港股向上突破，因此他對後市審慎樂觀。