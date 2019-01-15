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﻿內地12月進出口齊跌

2019-01-15 列印
　　中美貿易戰負面影響逐步顯現，中國2018年12月進出口雙雙倒退。中國海關總署公佈，按美元計，中國12月進口按年倒退7.6%，創2016年7月以來最大降幅，遠遜於預期增長4.5%，亦不及11月的增長3%。同時，出口按年減4.4%，創2016年12月以來新低，較預期的增加2%，以及前值增5.4%為低。期內貿易順差為570.6億美元，為2015年12月來新高。

　　縱觀全年，中國2018年貿易形式仍然不錯。按美元計，全年進出口總值增12.6%至4.62萬億美元，創新高。當中，出口總額增9.9%至2.48萬億美元，進口增15.8%至2.14萬億美元。不過，全年度貿易順差較去年同期明顯收窄16.2%，錄得3517.6億美元，為2013年以來最低。
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