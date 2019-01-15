財爺寬按揭改口風 稱現時無意「減辣」

對於政府會否撤銷樓市「辣招」，財政司司長陳茂波昨日接受外電訪問時重申對「辣招」立場，強調政府樂於見到地產市場有序調整，沒有計劃「減辣」。至於協助有能力供款的買家「上車」，亦沒有具體時間表。陳茂波作出澄清，相信可平息外界對「撤辣」揣測。



陳茂波上周網誌表示，留意到有些市民雖然有足夠收入供樓，但卻付不起首期。對於是否要放寬按揭成數，他當時表示，要留意一籃子因素，若有適當機會可以做一些調整。



該言論惹來外界不少揣測，認為政府有意放寬樓按成數穩定樓市，甚至可能會「撤辣」。不過，特首林鄭月娥隨即發聲，指出政府無意「撤辣」或「減辣」，亦沒有計劃放寬按揭成數限制，以免增加市民供樓負擔，而政府私人房屋政策沒有計劃改變。陳茂波與林鄭月娥對樓市口風有別，一時令市場無所適從。



不過，陳茂波昨日出席亞洲金融論壇後接受外電訪問時，澄清對樓市立場。他指出，政府樂見樓市有序調整，現階段亦無計劃放鬆針對樓市措施。至於早前提及，政府可以研究為有能力供款的上車客尋求解決方案，他解釋這只是聽到社會訴求，現時並無推行措施的時間表。



另一方面，昨日亦有出席亞洲金融論壇的財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，由於現時樓價調整幅度有限，討論「減辣」或放寬按揭成數言之尚早。劉怡翔又指，政府及金管局推出的逆周期措施，對樓市有一定穩定作用，亦有助應付樓價上升。近日二手樓價自高位只下調約8%，討論「減辣」及調整按揭成數是太早，但政府會留意樓價走勢及房屋供應等因素。



劉怡翔：討論措施言之尚早



出席同一場合的特首林鄭月娥表示，中美貿易戰影響全球多個經濟體，香港無可避免受到影響，但香港有穩健財政體系及積極政策，相信可將挑戰轉為機遇。她又說，最新失業率為過去20年最低，但政府仍會做好準備，應付經貿或政治情況轉變。



