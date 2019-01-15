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QFII額度倍增至3000億美元

2019-01-15 列印
　　國家外匯管理局公佈，為滿足境外投資者擴大對中國資本市場投資需求，經國務院批准，合格境外機構投資者（QFII）總額度，由目前的1500億美元大增一倍至3000億美元。

　　QFII是境外投資者投資內地資本市場主要渠道之一。內地自2002年開放QFII投資內地股市。上次提高投資額度是在2013年7月，當時將機構投資額度從800億美元增至1500億美元。

　　數據顯示，QFII實際使用額度約1010億美元，即擴大前額度還有約三分之一未被使用。業內人士稱，理論上新額度倍增，意味為A股市場新增一萬億元人民幣資金空間。由於舊有額度尚未用完，外資會否大幅加碼進軍內地股市，仍待觀察。

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