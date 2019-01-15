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人幣先升後回 曾跌穿6.77

2019-01-15 列印
　　人民幣昨日先升後回，早段在岸價（CNY）曾升142點子，高見6.7340兌1美元，但其後受內地貿易數據表現差拖累，最多倒跌237點子，日盤收報6.7578，跌96點子。

　　儘管人行昨日開出的人民幣中間價三連升，並創近半年新高，報6.7560，大升349點子，惟內地貿易數據遜預期，導致在岸價及離岸價（CNH）曾雙雙跌穿6.77水平。離岸價全日表現則由早段曾高升205點子，其後掉頭下跌最多167點子，截至晚上近8時報6.7696，跌95點子。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆估計，人民幣短期將於6.75至6.8徘徊。

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