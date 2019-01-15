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微盟暗盤大升14% 優品360￼四成二

2019-01-15 列印
■掛牌第二日的優品360，昨日逆市狂飆42%。
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　　港股回吐，但新股有得炒。今日三隻新股掛牌，其中兩股暗盤齊升，微盟（2013）大升14%，天瑞汽車（6162）亦升4%。新加坡零食公司TS WONDERS（1767）昨日首掛報捷，逆市勁升26%，每手帳面大賺1300元。就連上周掛牌的半新股優品360（2360）亦逆市狂飆42%。

　　另外，再有教育股來港上市，內地民辦高等教育企業中國科培教育集團今日起至周五（18日）招股，每股介乎2.08至2.7元，每手入場費約5454元。

        三隻今日掛牌的新股中，挾騰訊（700）為股東之名的內地中小企業雲端服務商微盟集團，其輝立暗盤表現最好，大升14%，耀才暗盤亦升12.5%，每手1000股，帳面分別賺400元及350元。惟其公開招股認購不足，以下限2.8元定價，集資淨額約7.557億元，一手中籤率百分百。

        其次，比亞迪（1211）御用供應商的天瑞汽車內飾（6162），暗盤亦有2至4%升幅，而輝立盤中一度最多升32%，可惜後勁不繼，暗盤收市僅以低單位數的升幅作結，每手8000股，帳面只能微賺最多80元。

        TS Wonders（1767）首日掛牌高開26%，報0.63元，全日最多升34%，高見0.67元，低位見0.56元，尾市升幅收窄，並以開市價0.63元收市，較上市價0.5元，升26%。不計手續費，每手10000股，帳面獲利1300元。

TS Wonders掛牌升26%

        另一零食股優品360（2360），上市第二日隨勢落鑊熱炒，逆市最多升62%，高見1.89元，收報1.67元，升42.7%。優品360公開招股超購9.9倍，以下限1元定價，上周五收報1.17元，較招股價高17%。

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