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周大福上季同店銷售下跌

2019-01-15 列印
　　周大福（1929）公佈截至去年12月底止第三季經營數據，港澳及中國同店銷售按年分別下跌6%及7%，零售值則分別下跌1%及上升1%。

  另外，以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值，佔港澳市場總零售值百分比（即代表內地遊客的銷售貢獻）於季內增至47%，去年同期則為42%。

　　期內中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售按年跌5%，相關零售值則錄得3%增長；同店平均售價跌4.35%至6600元；港澳珠寶鑲嵌首飾的同店銷售跌8%，平均售價跌2.54%至1.15萬元。集團指出，由於金價回升導致銷量增長下降，兩大巿場的黃金產品同店銷售表現均受影響。

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