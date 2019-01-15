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范寧料內地GDP「保六」

2019-01-15 列印
　　滙控（005）行政總裁范寧昨日出席亞洲金融論壇時表示，金融市場波動性仍然較大，要進行短線投資難度增加。

  但認為美國聯儲局在加息步伐上顯示出願意聆聽市場意見，市場對此反應正面，屬於好事；長遠而言，中美經濟基本面穩健，估計中國今年經濟增長介乎6至6.4%。

　　范寧指出，當中美貿易戰對市場的負面影響逐步浮現，市場信心於去年第三季後開始出現變化，要市場對長線投資恢復信心，取決於多項因素，包括中美貿易談判達成一定共識、英國脫歐有更清晰走向，以及環球經濟數據回穩。

　　他續稱，看到聯儲局在加息上願意聆聽市場意見，認為已是令人鼓舞跡象。

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