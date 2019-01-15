﻿中環IFC外望——植物漢堡勇奪消費展三獎

現代人不但注重健康，而且關心動物權益，所以多咗唔少人食素。不過，好多人習慣食肉，所以仿造肉類大行其道，連首富李嘉誠旗下嘅維港投資，都有投資仿造肉公司Impossible Foods。呢間Impossible Foods，最近仲喺美國拉斯維加斯舉行嘅國際消費電子展（CES2019）攞獎㖭。



Impossible Foods喺植物中找到蛋白質及血紅素，再用食物工程技術製造冇膽固醇嘅牛肉，並推出嘅植物漢堡2.0版，含更高鐵質和蛋白質。CES主要展銷電子產品，但今年破天荒有食品登場，而Impossible Foods更連奪多個獎項，包括今年嘅「最高評價獎」（Best of the Best）、「最驚喜產品」（Most Unexpected Product）以及「最具影響力產品」（Most Impactful Product）等殊榮。



遲吓香港都有得食



植物漢堡2.0目前喺美國20間特色餐廳有售，日後將擴至全球5000間餐廳，香港亦會喺今年稍後時間引入。Impossible Foods由前史丹福大學生物化學系教授Patrick O. Brown喺2011年成立，得到維港投資同埋微軟創辦人Bill Gates等投資者入股。



區塊鏈助企業削減成本



港交所（388）的合作夥伴、區塊鏈初創企業Digital Asset昨日參與亞洲金融論壇，其業務發展總監Chris Church認為，憑與港交所及澳洲交易所合作的經驗，區塊鏈可助企業大大提高透明度和減省成本，減低風險，令監管機構更為放心。他續說，雖然目前很多人仍對區塊鏈的應用有所保留，但相信會如雲端技術的發展一樣，區塊鏈日後將會無處不在。



Church舉例是指出，多年來與港交所合作，將區塊鏈應用於結算系統中的問題，如在滬深港通的交易系上，存在內地T+0及本港T+2的差異，應用區塊鏈結技術便可為國際投資者解決算結算時差之問題，目前正與業界測試系統。



Church又以澳洲交易所的經驗為例，由於傳統交易系統在保管交易紀錄和維持合規成本很高，應用區塊鏈可大大減省成本，而區塊鏈的透明度又可讓監管機構一目了然，因此令監管機構較為安心。



此外，Church又認為區塊鏈技術被談論得過熱。同場的點融創辦人兼董事長蘇海德（Soul Htite）則不同意區塊鏈出現過熱，認為問題只是公眾對區塊鏈有誤解，形容為公關問題（PRissues）。他又坦言，不支持虛擬貨幣，惟應用區塊鏈，就會產生虛擬貨幣。他相信，日後區塊鏈技術能大大改善中小企借貸所需要的信任（trust）問題。



高瞻