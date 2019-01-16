﻿史上最大敗仗 英鎊應聲急挫 英國會大比數否決脫歐

英國國會下議院經表決後，一如所料，以大比數票否決首相文翠珊主導的脫歐協議。出席投票的國會議員，有432人反對協議，支持的只有202人，差距達230票，令文翠珊政府遭受英國近一個世紀以來最慘痛的失利。美股杜指早段曾升逾百點，其後升幅收窄，升81點報23990點，納指則上升81點報6987點。



英鎊在脫歐遭否決消息傳出後即急挫，今晨四時報1.27美元，大跌1.5%。



至於處於「風眼」的歐洲股市，更是窄幅上落，英國富時指數尾段升32點報6887點，德國DAX指數微升9點報10865點。另外，德國去年國內生產總值（GDP）按年增1.5%，符市場預期，惟增幅創5年新低。



美國去年12月生產者物價指數（PPI）按月下降0.2%，原預期為下跌0.1%；按年則升2.5%，符合市場預期。扣除食品和能源的核心PPI按月跌0.1%亦遜預期。



美國金融巨企陸續派成績表，繼花旗公布上季遜於預期的收入表現後，投資大行摩根大通亦公布，跟花旗一樣主要受累於債券交易收入大減，去年第四季業績每股盈利1.98美元，大幅低於市場預期2.2美元。期內投資銀行業務收入17.2億美元，亦不及市場預期。摩通在公布遜於預期業績後，股價於美股開市亦受壓下跌約1.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23997點，升87點；納斯達克指數收報6995點，升89點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.43港元，較香港收市價跌0.67港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.42港元，較香港收市價跌0.80港元。



內地多個部委開腔指今年會大力減稅降費及投資基建，市場憧憬中央全方位出招谷經濟，加上人行降準實施，將釋出約7500億元人民幣資金，消息刺激中港股市彈起。



恒指不但收復周一跌市的失地，還重上百天線(26398)，曾高見26838，創去年12月5日以來新高，並挨近全日高位收市，報26830，大升531點。



港股昨日高開高走。恒指高開220點報26518，立即重上100天線，跟着一度稍為回軟，但很快便重拾上升動力，最多升540點，高見26838，創逾一個月新高，最終收報26830，升531點或2.02%；國指也重拾升勢，收報10502，漲210點或2.04%。大市全日成交增至889.58億元。



藍籌股中，49隻向上，騰訊(700)升2.55%，報330元，貢獻恒指68點；友邦(1299)創逾3個月高位，升3.73%，報69.6元，貢獻恒指92點。建行(939)升1.69%，報6.6元；平保(2318)升1.96%，報70.3元；國壽(2628)去年保費收入增4.7%，股價升4.27%，報17.6元；瑞聲科技(2018)漲5.15%，造48元。