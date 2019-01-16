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﻿日圓回落 跌見108.75

2019-01-16 列印
        英國脫歐協議草案在國會進行辯論及表決，市場上不少分析認為議案被否決機會大，於表決前夕，英鎊兌美元曾升至1.293，惟隨後回吐至1.285附近。日圓方面，內地日前公佈的進出口數據疲弱，激發市場避險情緒，支撐日圓強勢，昨日市場情緒有所降溫，日圓亦回落，一度跌至108.75，跌幅約0.5%。

        另外，美國聯儲局前主席耶倫於當地時間周一出席全國零售聯合會活動時表示，環球經濟在2018年強勁增長後，今年的增長或放緩，一旦全球經濟放緩並影響到美國，「很有可能我們已經看到此周期最後一次加息」（即上月聯儲局的加息），意味始於2015年開始的加息周期告一段落。

　　不過，耶倫亦指聯儲局仍然有可能再加息一次或兩次，但預期聯儲局將會評估經濟表現一段時間後，才會決定利率下一步去向。
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