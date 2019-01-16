三部委全力谷經濟 規模高達二萬億人幣

人民銀行早前預告的今年首次降準昨天落地，國家發改委、人行、財政部三大部委官員昨天同日預告，去年減稅降費1.3萬億元（人民幣，下同），今年還將實施更大規模的減稅降費，市場預期的規模將達2萬億元。同時，近期也將出台穩住汽車、家電等熱電產品消費措施。三大財經部委加碼出招谷經濟，市場預期，內地經濟會在上半年見底，下半年回升。



人行昨天於公開市場進行1800億元逆回購「放水」操作，同時降準0.5個百分點生效。是次降準釋放7500億元流動性，扣除同時到期的3900億元MLF（中期借貸便利），實際淨投放3900億元。同日發改委、人行、財政部高官昨齊齊亮相，闡述落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。



今年首次降準面世



發改委副主任連維良表示，將制定出台穩住汽車、家電等熱點產品消費的措施，鼓勵信息、旅遊、體育等服務消費和網購等消費新業態。同時，將擴大混改試點範圍，深入推進電力、油氣領域改革，加快推出第四批100家國企混改試點；全面清理取消負面清單以外、針對外商的投資準入限制。



財政部部長助理許宏才表示，今年實施更大規模的減稅，重點減輕製造業和小微企業的負擔，支持實體經濟發展。加大財政支出的力度，適度擴大財政支出規模。同時，較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設。其中，會提前在今年9月底之前完成地方專項債發行。



許宏才說，今年政府要過緊日子，一般性支出要壓減5%以上。增值稅改革方案仍在測算中，會在今年兩會期間出台。



人行副行長朱鶴新表示，降準支持實體經濟，中國在穩定匯率方面是有信心的。央行通過降準有效支持實體經濟，企業面好了，匯率也會更加穩定。



