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人幣新增貸款四創歷史新高

2019-01-16 列印
　　人民銀行最新公佈，去年全年人民幣新增貸款16.17萬億元（人民幣，下同），較上年多增2.64萬億元，連續第四年改寫歷史新高。其中，第四季度放水提振經濟力度加大，11月及12月分別新增貸款1.25萬億元及1.08萬億元；單計12月，新增人民幣貸款和社融雙雙超預期，其中貸款1.08萬億元；當月社會融資規模增量1.59萬億元。金融去槓桿持續，全年新增社會融資大幅縮水，貨幣供應M1和M2的增速均處於歷史低位。

　　市場關注狹義貨幣M1增速為何僅有1.5%，較上年低10.3個百分點，錄得歷史低位，人行調查統計司司長阮健弘指出，近年來第三方支付和貨幣市場基金快速發展，社會上對M1需求減少。

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