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小米2.3億股捱沽　料涉資22億

2019-01-16 列印
　　小米（1810）上市半年，最早一批股份於上周三（9日）正式解禁，昨日有外媒報道，有機構投資者正計劃配售2.31億股小米普通股股份，配售價介乎9.28元至9.6元，涉資最多22.2億元，配售價較小米昨日收市價9.96元折讓3.61%至6.83%，由高盛及摩根士丹利任聯席帳簿管理人。

　　小米股份禁售期結束當日，其實已有股東採取行動。據聯交所資料顯示，其第四大股東、俄羅斯富豪Yuri Milner旗下Apoletto Managers 當日減持約5.94億股普通股股份，持股比例已由9.25%減少至4.99%，持股低於5%則毋須再披露股權變動；有內媒引述消息，Apoletto是按協議向其基金投資者轉倉股份，而非直接出售。

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