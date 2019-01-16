  • 2019年1月16日 星期三
  • 17º
  • 75%
熱門： 消委會曲奇致癌林淑敏漫遊費

日報新聞 > 財經

新股首掛表現疲弱　捷信年內來港上市

2019-01-16 列印
■昨日三新股首掛，表現皆未如理想，只有微盟集團錄得微升。
Previous Next

　　昨日三新股首掛，只有微盟集團（2013）錄得微升，天瑞汽車內飾（6162）及成都高速（1785）齊齊潛水近1%。年初雖然較少新股推出市場，但陸續有企業遞交上市申請。另有外媒報道，消費金融服務提供商捷信集團（Home Credit Group）計劃今年來港上市。

　　微盟集團開報3.1元，開市後迅速走高，高見3.42元，較發售價2.8元升22.14%，每手1000股，帳面最多可賺620元，惟其股升勢不繼，收市僅報2.93元，較發售價微升4.64%，每手帳面賺130元。

　　天瑞汽車內飾以發售價開市，高見0.265元，升6%，但升勢馬上消失，全日低位0.225元後，收市時報0.248元，微跌0.8%，每手8000股，帳面蝕16元。成都高速開市報2.21元，惟全日窄幅上落，以低位收市，報2.18元，較發售價2.2元微跌0.91%，每手1000股，帳面蝕20元。

捷信料集資78億

　　去年教育股大升大跌，無阻同類公司赴港上市，建橋教育成為今年首間申請赴港上市的教育公司，麥格理為獨家保薦人。該公司去年已向上海市教委申請登記為盈利性民辦學校。初步招股文件顯示，2018年首九個月，該公司收益2.74億元人民幣，除稅前溢利3264.6萬元人民幣。正在招股中的科培教育（1890），據市場消息透露，國際配售部份已獲足額認購。該公司周五截止認購，預期於本月25日掛牌。

　　另外，路透旗下IFR引述知情人士透露，捷信集團計劃今年赴港上市，集資規模約為10億美元（約78億港元）。捷信成立於1997年，總部在荷蘭，在10個國家經營業務，包括中國、印度、印尼、美國、俄羅斯等，其主要業務為向無信用記錄或信用記錄少的人群提供貸款。

　　本港承建商生興控股（國際）、經營「煌府」中式酒樓的首灃控股、新加坡土木工程承包商KEH Holdings Limited則更新了招股文件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd