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國泰上月貨運續跌4.9%

2019-01-16 列印
　　國泰（293）貨運量去年11月出現倒退，連升兩年半的紀錄終於斷纜，而12月份跌幅更進一步擴大，運載貨物及郵件合共18.3萬噸，按年倒退4.9%，是繼2016年2月跌10.1%後的最大跌幅。

　　貨物運載率亦下跌4.2個百分點，至67.7%，運力維持不變，拖累收入噸千米數按年跌5.9%。去年全年貨運量215萬噸，升4.7%；運力增2.6%；貨物及郵件收入噸千米數也升4.2%。國泰商務及貨運董事林紹波表示，雖然年底的貨運高峰期中，聖誕節前數星期有強勁需求，但在月底回軟。他預料，未來數月的中美貿易形勢會持續不明朗。

　　客運數據方面，12月載客量共310.6萬人次，按年升1.8%；乘客運載率則為83.8%，較前年同期少0.8個百分點；運力則增5.8%。

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