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丘鈦盈警 去年溢利大減95%

2019-01-16 列印
　　丘鈦科技（1478）昨公佈，預期截至去年底止，全年股東除稅前應佔綜合溢利，將按年減少約95%，2017年同期股東應佔盈利4.36億元人民幣。集團解釋，期內低附加值的低像素攝像頭模組佔比上升，攝像頭模組產品平均銷售單價下跌，導致折舊、人工等成本的佔比上升，影響了攝像頭模組產品的整體毛利率。

　　同時，光學式屏下指紋識別模組在2018年下半年才批量出貨，整體佔比有待提升，影響指紋識別模組產品的整體毛利率；人民幣兌美元的中間價貶值，導致以美元計價的材料及銀行借款的成本進一步提升，令集團錄得匯兌虧損；此外，集團一間聯營公司新鉅科技截至去年第三季仍錄得本年度累計虧損。

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