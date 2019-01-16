﻿中環IFC外望——郭基煇與郭基俊互相鼓勵

新鴻基地產（016）去年12月底公佈，委任郭炳湘長子郭基俊為非執行董事；同屬第三代、新地執行董事郭基煇出席活動時表示，與郭基俊在業務上有交流，雙方不時在酒店業務會議上碰面，他形容郭基俊對旗下W酒店項目「好上心」，因該項目過往由其父親郭炳湘負責，故積極研究如何改善經營，自己亦不時鼓勵郭基俊、形容對方「好勤力」。



郭基煇稱，與郭基俊自小一起長大、不時在周末結伴往郭老太的大宅留宿，雙方感情深厚。被問及郭老太是否希望郭基俊參與更多集團業務，郭基煇以「按部就班」來回應，並指希望郭基俊在集團內「做到佢想做嘅嘢」。至於未來新地與郭炳湘創立的帝國集團會否有業務上的合作，郭基煇則未有回應。



滙豐施穎茵：銀行須轉型迎合客戶



滙豐香港區行政總裁施穎茵出席亞洲金融論壇時表示，在銀行服務數碼化的趨勢下，客戶從過往習慣到分行處理事務，轉變為在智能手機上即時辦理。銀行亦需要作出轉型去適應客戶的使用習慣，提升客戶體驗。



她指，科技或會取代部份人手，但強調實體分行仍然有重要價值。譬如當年自動櫃員機投入服務後，銀行並非大幅削減人手，而是提升分行櫃位的服務。分行櫃位不再只是進行簡單的現金處理，而是處理客戶更複雜的交易。



由去年6月至2020年，滙豐計劃投入150億至170億美元，用於金融科技發展。



同場的花旗集團財資及貿易金融部新興支付及業務發展董事總經理Tony McLaughlin指，銀行的結構亦需要作出轉變，科技部門從過去只是銀行的後勤部門，重要性不斷增加，甚至演變為前線部門。



另外，Visa大中華行政總裁于雪莉指，本港有36%的交易仍然是使用現金，公司有很大的發展空間。她又指，Visa不止是一家發卡機構，從信用卡交易中抽取佣金來賺錢，日後盈利模式或發展為靠數據賺錢。



高瞻