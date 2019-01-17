﻿文翠珊逃過不信任動議保相位 業績報捷 美股漲214點

英國下議院大比數否決脫歐協議草案，但未有為港股帶來太大衝擊。恒指昨日先跌後回升，以接近全日高位收市，報26902，升71點，連升第二個交易日。而美股當晚受到美銀及高盛季績佳推動股價造好，帶動其他銀行股上揚，美股高開後持續上揚，杜指初段升逾百點。



英國下議院表決對首相文翠珊政府提出的不信任動議，結果以325對306票，19票之微否決動議。文翠珊將會繼續執政，並在下星期一向下議院提交脫歐的替代方案，讓下議院再次投票。文翠珊表示，政府會繼續履行脫歐公投承諾，並開始與不同黨派的資深議員及領袖單獨會面，商討脫歐前路。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24279點，升214點；納斯達克指數報7049點，升25點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.43港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見336.15港元，較香港收市價升5.15港元。



美國政府局部停擺作已踏入26日，仍未有解決跡象，總統特朗普政府召回5萬名聯邦政府員工，這些員工因部分關門而被逼放無薪假。



此外，英國以大比數否決首相文翠珊的脫歐協議，在野工黨已提出對保守黨政府的不信任動議，投票將於本港時間凌晨3時進行，不少分析認為，文翠珊可以避過今次的逼宮。



大比數否決脫歐協議草案，未有為港股帶來太大衝擊。恒指昨日先跌後回升，最低曾見26567，但100天線(26389)續有支持，恒指以接近全日高位收市，報26902，升71點，連升第二個交易日。恒指昨日低開127點後跌幅一度擴大，最多挫262點，午後倒升，最多升73點，及後窄幅上落，收市報26902，升71點；國指表現較好，升52點，報10555。大市全日成交874.73億元。藍籌股個別發展，滙控(005)升0.08%，報65.15元；騰訊(700)推今年首個手遊「鬧鬧天宮」，股價反覆靠穩，升0.3%，報331元。



小米遭大戶沽貨挫2.6%



花旗認為，內地製藥股被市場嚴重低估，2019年或見資金流入醫藥股，將中生製藥(1177)、雲南白藥和麗珠集團列為首選股。醫藥股跑出，中生製藥升7.14%，報5.85元；石藥(1093)升5.37%，報12.56元，兩隻藍籌藥股位列表現最佳藍籌頭兩位。麗珠醫藥(1513)升5.56%，報23.75元。



科技股跑輸大市，小米(1810)遭機構投資者以每股9.45元，出售2.31億股，股價挫2.61%，報9.7元。聯想集團(992)發6.75億美元可換股債券，收挫3.33%，報5.52元。丘鈦(1478)發盈警，股價挫6.43%，報4.22元。