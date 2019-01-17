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﻿脫歐否決 英鎊反彈1.5%

2019-01-17 列印
　　英國脫歐協議遭到國會否決，並引發工黨發起對政府不信任動議。英鎊匯價不但沒有受壓，反而大幅反彈。英鎊兌美元昨日一度由低位1.267，大幅反彈1.5%，至1.28以上水平，兌歐羅亦升上兩個月高位。財資界表示，英國較大機會延長今年3月的脫歐談判限期，預期英鎊仍有上升空間，兌美元最樂觀看或見1.4以上水平。

　　恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，脫歐協議遭否決後，英國下一步有兩種可能性會出現，一是延長脫歐談判的期限；或者舉行第二次脫歐公投，估計前者發生機會較大。他相信，當脫歐談判的期限延長，英鎊有望重返之前談判期間，兌美元於1.3至1.35間上落的格局。若果舉行第二次公投，預料英國「留歐」機會大增，英鎊兌美元甚至會再上試1.4水平，惟他預料再舉行公投的機會性頗低。
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