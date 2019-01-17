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內地富豪擬透過離岸家族信託避稅

2019-01-17 列印
　　外電報道，中國4位超級富豪將超過170億美元（折合約1326億港元）財富轉移到家族信託中，以減少稅務支出。其中，融創中國（1918）董事長孫宏斌於1月12日披露，於去年12月31日將手持大部份融創股權轉讓予 South Dakota Trust Co.，而中國女富、龍湖（960）董事會主席吳亞軍、達利食品（3799）和周黑鴨（1458）的控制人也有類似舉動。據悉，其股權轉讓，亦與業務承傳與其接班人的計劃有關。這4位富豪的所有權結構中均包含英屬維爾京群島實體。內地富豪擔心，今年內地實施大規模的減稅措施，普羅大眾的稅務支出會降低，而同時，政府可能會向富人開刀，即增加向富豪徵稅。

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