有線夥廣電網絡攻大灣區節目

有線寬頻（1097）公佈與廣東廣電網絡簽訂戰略合作協議，雙方合作範疇包括資源運用、技術發展及節目製作，有線寬頻通訊營運總裁梁淑儀表示，今次合作是「非常重要的一步」，該公司確實部署大灣區。對於上周供股被小股東否決，她重申大股東永升（亞洲）全力支持有線，目前業務運作正常。雙方將加強電視服務的交流，利用廣東廣電網絡的營運資源，讓有線的資訊內容日後能接觸到大灣區1400多萬的用戶，主要是大灣區財經資訊內容。梁淑儀稱，今次合作是雙向的，會就觀眾有興趣的題材，進行節目或內容互換，亦不會排除新聞內容，合作詳情及內容選取仍有待探討。對於敏感的新聞題材如「六四」是否可以在內地播放，她稱這並非該公司的評論範圍，但強調有線新聞編採自主，此為重要原則。



