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醫思醫療延冷靜期至十四天

2019-01-17 列印
　　政府正就美容和健身服務預繳合約定立冷靜期作公眾諮詢，醫學美容集團醫思醫療（2138） 在年初自行延長冷靜期至14天，該公司認為，有關措施有助提升公司形象，呼籲業界支持。

　　醫思醫療約5年前已實施7天冷靜期，在今年初更延長至14天，與政府諮詢文件建議最長7天冷靜期及14天退款期相約。

  該公司主席鄧志輝表示，冷靜期可保障消費者權益，並提升業界形象，又指截至去年9月底止半年，涉及賠償及退款的比率只有0.02%，相信該措施負面影響很小，業界應該支持。

　　至於逾期未用套票的爭議，該公司於上半年相關收益有6864萬元，按年增近60%。但鄧解釋，金額上升主要是業務增長所致，實際上消費者無法用盡的佔比是愈來愈少。

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