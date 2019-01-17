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龍湖吳亞軍前夫沽貨套現23億

2019-01-17 列印
　　內房股昨日造好，龍湖集團（960）董事長吳亞軍前夫蔡奎即沽售套現。根據銷售文件披露，蔡奎透過持有的Junson Development International Ltd.以每股22.6元至23.2元，出售1億股，套現約22.6億至23.2億元。有關股份佔已發行股份約1.7%，每股配售價較昨日收市價24.7元，折讓6.07%至8.5%。蔡奎有90天禁售期，配售代理為高盛。

　　曾為中國女首富的吳亞軍，於2012年被爆出與蔡奎離婚之前，二人本共同持有龍湖逾70%權益，但有關股份於該年8月突然一分為二，蔡奎轉為獨立持約30%股權，合計逾200億元。雖然吳亞軍其後仍為龍湖大股東，但市場當時憂慮一旦蔡奎減持，或會對公司構成沽壓，並令該公司違反債務條款。

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