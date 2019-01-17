﻿中環IFC外望——一田旺角店下周日重開

近期日圓匯價反覆向上，一田百貨行政總裁黃思麗稱，對採購成本有一定影響，但強調不會進行對沖；至於會否因圓匯上升加價，她重申不會對短期匯價波動過於敏感，定價亦須考慮不同因素，希望產品價格處於穩定水平。展望2019年銷情，她認為在外圍不明朗因素影響下，料全年營業額按年升5%。
按證首條企業品牌短片面世
雖然香港按揭證券公司（HKMC）已成立多年，亦在港推出不少全新產品，如助市民上車的按揭保險計劃、助長者安享晚年的安老按揭及香港年金計劃等等，但就未必人人認識該公司的名字。HKMC依家除了推廣佢哋嘅產品外，亦正努力宣傳佢哋嘅企業品牌，本周二就正式成立咗YouTube Channel，首條企業品牌短片亦已面世，採用嘅主題喺《新點子New Idea》，故事主角係由一滴小水點扮演的「小點子」，內容則講述「小點子」憑着勇氣上山、飛天、下海，然後進入新領域，以此比喻HKMC一直以來，每有新點子，便下定決心踏出第一步，加上周詳的部署，在本港金融服務領域上為大家行出條新路。
事實所見，HKMC過去多年因應香港社會的需要，不斷推出新產品，協助填補市場的不足。唔好睇呢條短片只得大約1分鐘長，但就足足用咗九個月炮製，畫面以動畫配以電腦技術再加實境製作，短片兼備中英文版，而中文版旁白係由「靚聲男神」鄭子誠演繹。
高瞻