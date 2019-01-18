﻿大摩業績遜預期 銀行股受壓 美股先挫後揚 升100點

摩根士丹利業績不及預期，拖累銀行股下跌，美股在連升兩個交易日後，周四早段升勢不繼，惟市場觀望金融企業盈利及中美貿易談判進程，大市跌幅受限，杜指曾挫118點，納指和標指亦分別跌31點和9點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24307點，升100點；納斯達克指數報7060點，升25點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.05港元，較香港收市價跌0.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.34港元，較香港收市價升2.14港元。



華爾街兩大投資銀行公佈南轅北轍的業績表現，高盛前日公佈優於市場預期的業績後，昨晚摩根士丹利卻派發遜於市場預期的成績表。



摩根士丹利上季因定息產品交易收入差，只得5.6美元大跌三成，遠較市場預期的8.2美元為低，至於證券交易亦表現不及同業，幸好合併顧問業務表現良好，令其去年第四季錄得收入僅85億美元，純利15.3億美元，每股盈利0.8美元，均差過市場預期。



蘋果減聘人手



分析師表示，摩根士丹利業績不及預期，拖累銀行股下跌，加上市場憂慮中國經濟放緩，惟大市跌幅不大。



另外，蘋果公司行政總裁庫克向員工表示，部份部門將減少招聘人手，股價早段跌0.58%。雖然美國政府停擺，但經濟始終偏強，上周首次申領失業救濟人數意外減至五周新低，減少3000人至21.3萬人，而市場預期為增加至22萬人，反映當地勞工市場仍強勁。港股方面，英國脫歐協議一如市場預期遭國會否決，其後首相文翠珊以些微票數逃過「逼宮」保住相位，加上華為及中興(763)再遇美國打壓。



華為中興再遭打壓



港股缺乏方向，表現反覆，恒指曾數度衝破二萬七關，最高見27012，可惜此關口阻力甚大，午後未能企穩，更掉頭下滑，二萬七關得而復失，最終跌146點，收報26755。



藍籌普遍走低，其中，中港地產股走弱，碧桂園(2007)挫3.48%，報9.44元，為跌幅最大藍籌；中海外(688)跌3.21%，報27.15元；信置(083)跌2.92%，報13.98元；新世界(017)回落2.07%，報11.38元。