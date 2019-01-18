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﻿人行放水再釋3800億

2019-01-18 列印
        人行連日持續向市場大量放水。人民銀行公開市場周四再進行4000億元（人民幣，下同）逆回購操作，扣除同日逆回購到期200億元，單日淨投放3800億元。

　　周四央行公開市場操作中，7日期總量2500億元，28日期為1500億元，中標利率分別為2.55%及2.85%。

  對比周三，人行淨投放5600億元，相當於周二淨投放量1800億元逾三倍，計及昨天接力淨投放3800億元，本周淨投放金額累計1.12萬億元。

        此前，人行公佈分兩次降準1個百分點。其中，首次降準已於1月15日生效，釋放7500億元流動性，扣除當天有3900億元MLF（中期借貸便利）到期，降準淨投放3600億。降準及公開市場操作累計「放水」1.48萬億元。
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