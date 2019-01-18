四細價股驚現洗倉潮 佳源國際暴跌逾八成

昨日午後4隻二三線股連環大洗倉，最多曾跌八至九成！以「龍牀盤」響名的內房股佳源國際（2768）最多曾大瀉89.23%，低見1.4元，創上市以來新低，收市仍跌80.62%。另一內房股陽光100中國（2608）亦遭拋售，低見0.75元創新低，收市仍跌64.59%；弘達金融控股（1822）及仁天科技（885）最多均跌83%，收市仍分別瀉68.24%及73.33%。



上述4股在一天內，市值共蒸發334.38億元。有市場人士不排除有幕後莊家因一隻股份被斬倉，火燒連環船之下，波及多隻細價股。



佳源國際在本港曾因推出屯門單位最細只有128呎的「龍牀盤」而引來市場注目。該公司昨日開升2%，報13.26元。午後有傳聞指，佳源一筆3.5億美元債（約27億港元）昨日到期，而該債息率突飆升至逾百厘，市場開始有沽貨行動。該公司股份被「清倉式」拋售，低見1.4元，創2016年3月上市以來新低。收報2.52元，跌80.62%，市值在一天內蒸發263.15億元。成交額急增至11.04億元，居成交額榜第八位。收市後，佳源發出聲明，指集團分別於2018年1月19日及4月26日發行的共值3.5億美元、票息8.125厘的優先票據，確認已償還全數款項；集團強調目前財務狀況健康，業務運作正常，管理層對未來發展充滿信心。



曾遭東方資產管理減持



據港交所（388）權益披露記錄，佳源國際大股東為主席沈天晴，持股55%，另一基金股東中國東方資產管理去年12月曾減持股份，以每股平均價8.206港元減持1757.68萬股，涉資約1.44億港元。減持後，東方資產管理的持股比例由5.66%降至4.96%，即已低於5%披露門檻，再減持亦毋須再作披露，因此未能知悉是次斬倉股份來源。另據中央結算持倉記錄顯示，佳源最大持倉券商為建銀國際，持有29.5%，其次為華金證券（國際），持7.95%，凱匯資本則持5.69%。



