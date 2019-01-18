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港股「實名制」料上半年諮詢

2019-01-18 列印
　　市場談論多時的港股全面「實名制」，證監會主席雷添良昨日公佈，將於上半年內展開諮詢。另外，港交所（388）行政總裁李小加昨日指，目前只開通北向交易的債劵通，目前仍不夠開放。

　　雷添良昨日出席活動後向傳媒表示，將於首季內推出「港股通」南向交易「實名制」，惟暫時未有實際時間。至於在港股全面推行「實名制」，亦將於今年上半年進行市場諮詢，諮詢對象會覆蓋業界及公眾。

　　另一市場關注的大型改革是證劵無紙化。雷添良稱，證監會將會推出相關的諮詢文件，目前正在討論中，強調會朝着此方向研究及推進。

　　對於港交所正研究改善新股審批流程，雷添良認為，縮短新股審批程序是市場正面的發展，會與港交所保持聯絡，希望取得進展。被問到港交所傾向選擇較大型的新經濟企業來港上市， 證監會會否在市值上作出規範。

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