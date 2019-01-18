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儲值支付機構申虛銀牌拓服務

2019-01-18 列印
　　金管局審批虛擬銀行牌照申請，已近乎進入直路，料今季內發出首批虛擬銀行牌照。安永亞太區金融科技高級經理恩馬克昨日表示，據其了解，部份申請機構已有儲值支付工具（SVF）牌照，希望取得虛擬銀行牌照後，可以有更多服務及產品推出。他又預期未來數年會有更多公司提出虛擬銀行牌照的申請，以發展香港市場。

　　馬克指出，他與多家申請機構有溝通，當中有來自香港、內地和金融科技公司。他認為，現時支付和電子錢包趨普及，當客戶愈來愈接受數碼化的銀行服務，預計未來數年會有更多公司申請虛擬銀行牌照加入香港市場。

　　目前除了港產金融科技初創公司WeLab，證實已進入了新一輪審批外，市傳渣打香港、眾安（6060）、騰訊（700）、螞蟻金服及香港電訊（6823）等機構，都是入圍的熱門。

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