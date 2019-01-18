日本城斥百萬拓網購 結合實體店賣傢俬

日本城母公司國際家居零售（1373）主席兼行政總裁魏麗霞昨天表示，近年該公司斥資七位數字開拓新銷售渠道，在實體店內設立線上購物屏幕「易購點」，售賣大型傢俬及收納用品，不但有助豐富產品組合，亦令該公司在選擇舖位及控制整體租金方面有更大彈性。



她透露，現時線上銷售額佔比低於5%，長遠希望擴至10%，有信心2020年財年該部份的銷售額錄得高雙位數增長。魏麗霞表示，新銷售渠道經過3年構思，過往日本城傾向在舖面陳列貨品，顧客的選擇相對較少，自去年11月起，在全線分店安裝線上購物屏幕，顧客在門市下單後，可選擇以速遞形式收件或到店取貨，以中央倉存模式營運，有效帶動營業額增長，並騰出更多銷售空間，售賣更多不同的貨品種類，例如個人護理產品、休閒食品等，擴大消耗性商品的組合，藉以刺激店舖人流，逐漸把體積較大、銷情較慢的耐用性商品轉移到線上銷售渠道。



下季四舖開張



租金方面，魏麗霞稱仍屬平穩，近期街舖錄得減幅，而商場舖的租金亦比過往溫和，惟領展（823）旗下的屋邨商場則較為進取，未來亦會繼續物色理想位置開店，強調年內無意關店。她指出，過往在選址上傾向物色1500至2500呎的店舖，拓展新銷售渠道後，1000至2000呎亦屬理想。她透露，至今年4月底將有4家新店開張，面積介乎1000至1500呎左右。



該公司現時約5至6成產品在內地採購，魏麗霞表明無意進軍內地市場，原因是內地是零售大戰場，需有較強的品牌定位才可以站穩陣腳。該公司首席發展總監梁世麟補充說，倘旗下自家品牌的競爭力可以與國際品牌看齊，在條件成熟時亦不排除進軍內地，長遠積極研究打入東南亞市場。



展望今年香港零售市道，魏麗霞認為仍充滿挑戰，受中美貿易戰及其他外圍因素影響，股市及樓市的表現較疲弱，影響市民消費意欲，加上近年市民消費習慣改變，必須積極求變、迎合市場趨勢。該公司過往奉行高派息政策，現時派息比率約為78%，魏麗霞稱暫時無意改變派息政策，希望繼續維持在相若水平。



