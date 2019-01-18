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潘功勝：中國債券違約率低

2019-01-18 列印
　　人行副行長潘功勝昨天在北京表示，中國債券市場整體違約率相對低，2018年底中國公司信用類債券違約率0.79%。債券市場有一定的違約率對債市長期的健康發展是好事。

　　潘功勝昨天出席中國債券市場國際論壇時指出，過去一年媒體對中國債市違約炒作不少。截止2018年底，中國公司信用類債券違約率0.79%，相比較來看，內地商業銀行不良貸款率約1.9%，國際上信用債券的平均違約率1.7%。

　　潘功勝稱，債券市場存在的違約率「也不是一件不好的事情」。他指出，中國的債券市場這些年受到詬病最多的就是「剛性兌付」（百分百保證支付）。

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