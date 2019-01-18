﻿中環IFC外望——美國指數基金之父逝世

被譽為指數基金之父嘅博格爾（Jack Bogle，見圖）逝世，享年89歲。雖然佢生前作風低調，但喺行內卻有極高聲譽，連「股神」巴菲特都大讚佢對投資者貢獻良多。



博格爾創辦全球首隻指數基金，為投資者帶來低交易成本，並且緊貼大市走勢嘅投資渠道。佢旗下嘅Vanguard（領航集團），現時所管理嘅金額超過5.1萬億美元（約40萬億港元），員工更有1.66萬名。他早喺1974年創立Vanguard，到1996年先退休。博格爾勤於寫作，著作有13本之多。



股神巴菲特喺2017年嘅致股東信函當中，亦大讚博格爾貢獻，話「如果要樹立一座雕像，用來紀念為美國投資者做出最大貢獻的人，那麼毫無疑問應該選擇博格爾。博格爾早年經常受投資管理行業嘲笑。然而到今天，他幫助數百萬名投資者，使這些投資者獲得更好回報。」



博格爾喺2012年接受訪問時，談及佢嘅理財心得，就係「盡可能有效投資，購買和長期持有低成本基金，甚至要持有一輩子」，他亦強調要有紀律儲蓄，以累積財富。



阿里雲機場合作 大數據監測人流



阿里雲港澳及韓國區總經理劉彬星表示，早前阿里雲與香港國際機場合作，其大數據分析解決方案DataV（數據可視化）去年11月開始在機場應用，協助機場監測客運大樓內人流及停機坪上的交通，並讓管理人員看到實時訊息。



該公司希望未來可與機場有更多合作，包括雲、人工智能及大數據範疇。



劉彬星稱，阿里雲於2014年進入香港，現為本地最大公有雲供應商，未來會繼續為客戶提供雲資源，但未有透露未來投資金額。由於香港是金融、物流及零售業中心，未來主力向上述三個方向拓展業務。



阿里雲策略是「扎根香港市場」，對比其他地區，香港人口並不是十分多，但香港有不少有質素企業，企業轉型決心大，該公司在亞洲其他地區或外國都有數據中心，可以幫助客戶拓展市場。



高瞻