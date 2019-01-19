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﻿星展：人幣短期料處6.7

2019-01-19 列印
　　星展香港經濟研究部高級副總裁周洪禮表示，由於預計貿易摩擦將有緩和，支持人民幣上半年反彈，亦會抵銷人行放水負面影響，加上美元走弱，估計短期人民幣兌美元處於6.7水平。但他指，由於經濟基本面差，中長期匯率處於6.8至6.9水平，預計今年資本外流規模不會很大。

人行或下季再降準

　　周洪禮稱，人民幣沒有大幅貶值壓力，貨幣政策有條件更寬鬆，估計寬鬆情況會愈來愈明顯，除了受經濟逐步下行影響外，亦要考慮內地或會出現通縮。他估計，人民銀行最快下季再度下調存款準備金率。

　　內地加大刺激經濟力度，市場關注會否推出「新四萬億」刺激經濟計劃。周洪禮認為，中央政府對此有猶豫，因為10年前「四萬億刺激經濟計劃」後遺症仍未解決，中央不想一次過落藥太重，今次刺激力度未必如當年大，但若經濟持續惡化，有機會令去槓桿政策轉向。
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