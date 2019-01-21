﻿新年再掀銀行低息搶客戰 金管局嚴管樓按息率

據悉，過去數月金管局每月都向銀行詢問標準按揭息率情況。有銀行界人士估計，金管局此舉或旨在緊盯銀行有否在加息後又掉頭勁減按息，以免按息過低會催谷樓市。事實上，踏入新一年，銀行再以低息兼高回贈激搶按揭，市面上有銀行提供的H按息已低至H加1.23厘，而封頂息看齊一般P按，即P減3厘，現金回贈高達2.05%。



去年八月初，傳金管局發功，銀行遂紛紛上調H按（拆息按揭）封頂息及P按（最優惠利率按揭）息率，令致H按封頂息高於P按息10點子。據悉，過去數月金管局每月都詢問銀行的標準按息，即按息牌價。金管局發言人接受本報查詢時表示，該局與銀行就着不同議題不時有溝通，不作評論這些監管溝通的具體內容。



近月各銀行獲「每月一問」



對於金管局「每月一問」，有銀行界人士稱，「金管局個個月都問（標準按息），好奇怪」，相信是留意市場的變化。另有業界人士估計，金管局此舉旨在緊盯銀行自加按息以來，有否再減按息，以便日後有甚麼行動時，隨時有理據在手；亦有估計金管局藉此監察銀行有否在加息後再勁減按息，為免按揭減息戰催谷樓市。不過，市場人士指，銀行只匯報標準按息意義不大，因為銀行的按息向有枱面價和枱底價，客戶必須「埋身」申請按揭，始知實際的按息是多少。



現金回贈高達2.05%



去年八月初銀行上調按息後，採用細P（現為5.125厘）的銀行，其H按封頂息及P按息分別為P減2.65厘及P減2.75厘；採用大P（一般為5.375厘）的銀行，其H按封頂息及P按息分別為P減2.9厘及P減3厘，即大家的H按封頂息實際為2.475厘，P按息則實際為2.375厘。不過，部份銀行自去年末季已開始往下微調按息，亦漸見H按封頂息再次看齊P按息，回贈也高見2.05%。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，新年伊始，傳統上銀行在按揭市場都會來一場龍爭虎爭，為求開局可跑多些數，但目前所見即使銀行有競價戰，如部份銀行將H按封頂息再度下調至P按水平，又或個別銀行的P按息可低至P減3.1厘（實際按息2.275厘），但減息戰尚算刻制，大多都在被動情況下才給予客戶更好的按息及回贈優惠，故競爭情況屬健康。她料隨著H按封頂息的變化，置業者選用H按的佔比將止跌回升。