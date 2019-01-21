﻿TVB白武士空降救星美 盧永仁：首重減債融資

陷入財困的星美控股（198），上周五委任電視廣播（TVB）（511）獨立非執董盧永仁，任星美執董及董事會主席，市場認定他為「白武士」TVB入主星美打頭陣。盧永仁表示，目前拯救星美當務之急，是爭取與債權人達成重組方案，把債務大幅削減；以及為星美尋找新資金救亡。由於農曆新年是影院黃金檔期，希望能於農曆新年前重開部份停運的戲院迎新歲。



臨危受命的盧永仁，出任星美執董及董事會主席，負責研究重組方案，他說：「周一便開始重組工作，目標是是大幅削減總債務，以及為公司尋找新資金。」他將與債權人包括TVB、建設銀行、華融及海通商討，希望把債務大幅削減，但減至那個水平則未有進一步透露。資料顯示，目前TVB持有星美8300萬美元可換股債券。此外，他亦為星美尋找資金救亡。



盧永仁又指出，2月為農曆新年，亦是影院的黃金檔期，他說︰「現時有一半影院停止運作，希望能趕及在農曆新年前，能恢復部份停運的戲院。」藉賀歲片增加收入。有內地電影影業人士指出，星美現時有320個影院，當中有150至200間影院表現較佳，但部份因資金問題已停業，估計星美目標要把這200家影院重新開業，以賺取票房收益。



盧永仁透露，與債權人討論過，星美財務雖然有不少問題，但他星美仍有不少價值及機會，因為其在中國擁有320家院線，2700塊銀幕，加上其零售業務創新，發展較同行好，如果解決資金及經營的問題，絕對「有得搞」。



熟悉企業重組人士說︰「最可行方法是把債轉股，只要公司仍有翻生機會，債權人都樂意把債轉為股份。」他指出，以一般重組計劃進展，估計星美最快2月底可望定出重組方案，並提交港交所或證監審查，文件往來需1至2個月，加上要把債轉股，須發新股並要獲股東特別大會上通過，亦須1個月通知股東，如一切順利，故星美大有可能在今年上半年復牌。